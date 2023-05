K+S-Aktie leichter: Baader Bank senkt K+S auf 'Add' und Ziel auf 18 Euro

Aktien in diesem Artikel K+S 16,09 EUR

Negative kurzfristige Impulse des Marktumfelds könnten den Aktienkurs des Salz- und Düngemittelherstellers weiter belasten, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts hoher Lagerbestände in Asien und Lateinamerika hätten mehr Landwirte als erwartet kein Kali bezogen. Damit bleibe die Nachfrage niedriger als erwartet. Eine Erholung werde wohl erst im zweiten Halbjahr einsetzen. Insofern könnte K+S nur das untere Ende seiner kürzlich für 2023 gesenkten Ziele für das operative Ergebnis und den bereinigen Barmittelzufluss erreichen.

Via XETRA verliert die K+S-Aktie zwischenzeitlich 0,12 Prozent auf 16,11 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: K+S