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Analystenbewertung

Lufthansa-Aktie unter Druck: JPMorgan senkt Kursziel wegen hoher Kerosinpreise

Lufthansa-Aktie unter Druck: JPMorgan senkt Kursziel wegen hoher Kerosinpreise

Hohe Öl- und Kerosinpreise setzen Lufthansa unter Druck. JPMorgan senkt das Kursziel und kürzt die Gewinnprognosen für die Branche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7.08 EUR -0.15 EUR -2.05 %
Charts | News | Analysen

Die hohen Öl- und Kerosinpreise setzen die Aktien der Lufthansa unter Druck. Die US-Bank JPMorgan senkte das Kursziel für die Fluggesellschaft von 7,50 auf 7,00 Euro und bestätigte die Einstufung auf "Neutral". Am Mittwoch verlieren die Papiere auf XETRA daraufhin 1,28 Prozent auf 7,10 Euro. Im MDAX gehörten sie damit zu den schwächsten Werten.

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Steigende Kerosinpreise belasten den Ausblick

Die Belastung durch die Treibstoffkosten könnte sich auch im kommenden Jahr bemerkbar machen. Die seit Anfang Juli um mehr als 65 Prozent gestiegenen Kerosinpreise in Europa bedeuteten für 2027 erhebliche Ertragsrisiken für die Fluggesellschaften, schrieb JPMorgan-Analyst Harry J. Gowers in einer am Mittwoch veröffentlichten Branchenstudie. Er senkte deshalb seine Prognosen für den operativen Gewinn (Ebit) der untersuchten Airlines für 2027 im Schnitt um rund 25 Prozent.

Bei Netzwerk-Fluggesellschaften wie der Lufthansa fielen die Prognosesenkungen wegen ihrer geringeren Treibstoffsensibilität allerdings geringer aus. Sollten die Treibstoffpreise auf hohem Niveau bleiben, rechnet Gowers mit weiteren Kürzungen der Flugkapazitäten in der Branche.

Ölmarkt bleibt angespannt

Auch der Ölmarkt bleibt angespannt. Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte Brent lag am Mittwoch zeitweise über 106 US-Dollar. Die Kriege im Nahen Osten verhindern bislang eine Entspannung am Ölmarkt.

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JPMorgan sieht IAG im Vorteil

Innerhalb der Branche sieht Gowers die International Airlines Group (IAG) strukturell am besten aufgestellt, um das aktuelle Umfeld zu bewältigen. Der Konzern habe aus seiner Sicht zugleich die besten Chancen auf Gewinnwachstum im kommenden Jahr.

dpa-AFX

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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08:51 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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