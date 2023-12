QIAGEN-Aktie vorbörslich leicht im Plus: JPMorgan hebt Ziel für QIAGEN auf 50 US-Dollar - 'Overweight'

Analystenbewertung

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für QIAGEN von 45 auf 50 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Er habe sein Bewertungsmodell für die Aktien des Diagnostikspezialisten und Labordienstleisters QIAGEN aktualisiert, schrieb Analyst Casey Woodring in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe er unter anderem Informationen berücksichtigt, die das Unternehmen in dem Formular 6K an die US-Wertpapieraufsichtsbehörde weitergereicht habe.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE gewinnt die QIAGEN-Aktie leicht um 0,21 Prozent auf 43,06 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)