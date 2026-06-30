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Renault-Aktie fester: Bernstein bekräftigt Kaufempfehlung nach Pre-Close-Call

01.07.26 09:23 Uhr
Renault überzeugt Analysten: Bernstein hält an 43-Euro-Kursziel fest | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach dem Pre-Close-Call des Autobauers vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen.

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Aktien
Renault S.A.
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Die Botschaft von Renault sei beruhigend gewesen und wesentliche Punkte aus dem ersten Quartal sowie die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt worden, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend. Konkret verwies er auf die operative Marge und den industriellen freien Cashflow.

Die Renault-Aktie gewinnt an der Börse in Paris zeitweise 2,75 Prozent auf 25,76 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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