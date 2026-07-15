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Analystenbewertung

Schaeffler-Aktie deutlich gefragt: UBS rät nicht mehr zum Verkauf

Schaeffler-Aktie deutlich gefragt: UBS rät nicht mehr zum Verkauf

Die Schaeffler-Aktie gehört am Donnerstag zu den stärksten Werten im MDAX. Rückenwind liefert eine Hochstufung der UBS.

Die Aktien von Schaeffler haben am Donnerstag von einer Hochstufung der Schweizer Großbank UBS profitiert. Analyst Juan Perez-Carrascosa gab sein negatives Votum auf und stufte auf "Neutral" nach oben.

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Die Anteile des Auto- und Industriezulieferers stiegen daraufhin um zeitweise auf XETRA um 2,03 Prozent auf 8,55 Euro an die Spitze im MDAX der mittelgroßen Werte. Außerdem kletterten sie über die 21- und die 100-Tage-Linie als Indikatoren für den kurz- und längerfristigen Trend, mit denen sie zuletzt gerungen hatten.

Schaeffler biete Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Perez-Carrascosa. Nach der jüngsten Kurskorrektur spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider. Vom Januar-Hoch bei 11,98 Euro haben die Aktien knapp 28 Prozent eingebüßt. Die bisherige Jahresbilanz ist aber moderat positiv.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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DatumRatingAnalyst
12:06 Schaeffler Neutral UBS AG
15.07.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
15.07.26 Schaeffler Sell UBS AG
14.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.