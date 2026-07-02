Trotz schwierigem Quartal: UBS setzt weiter auf Lufthansa-Aktie - Titel dennoch in Rot
UBS bleibt für die Lufthansa positiv gestimm. Zwar erwartet der Analyst ein schwaches zweites Quartal, sieht aber dank niedrigerer Kerosin- und Steuerannahmen bessere Gewinnperspektiven.
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,60 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschaft habe wohl ein schwieriges Quartal hinter sich, weshalb das operative Ergebnis (Ebit) im Jahresvergleich deutlich gesunken sein sollte, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag in seinem Ausblick. Vor den Zahlen am 4. August habe er aber seine Ergebnisschätzungen (EPS) mit Blick auf gesunkene Annahmen für Kerosin und Steuern nach oben geschraubt. Das Management gehe für 2026 zudem weiter von einem Ebit deutlich über dem Vorjahresniveau aus.
Für die Lufthansa-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 0,21 Prozent auf 9,96 Euro abwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX)
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