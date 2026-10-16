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Analystenbewertung

VERBIO-Aktie erhält Rückenwind von Jefferies - Kräftige Kursgewinne als Folge

VERBIO-Aktie erhält Rückenwind von Jefferies - Kräftige Kursgewinne als Folge

efferies stuft VERBIO von "Hold" auf „Buy“ hoch und erhöht das Kursziel. Höhere Margen in der Biodiesel-Produktion stimmen den Analysten optimistischer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.70 EUR 1.18 EUR 4.62 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat VERBIO von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 42 Euro angehoben. Constantin Hesse blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich optimistischer auf die Gewinnperspektiven des Biospritherstellers. Die Marge bei der Biodiesel-Produktion sei höher als bisher erwartet, und eine wohl anstehende Verschärfung der Marktlage dürfte die Profitabilität unterstützen. Zugleich habe Verbio ein umfangreiches Investitionsprogramm nun fast abgeschlossen, weshalb sich der Fokus auf die Monetarisierung der Biodiesel-Raffinerie-Plattform verschiebe.

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Die VERBIO-Aktie hebt auf XETRA zeitweise deutliche 9,30 Prozent auf 27,98 Euro ab.

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: Verbio

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
08:06 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG

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