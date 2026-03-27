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adidas-Aktie leichter: Analyst bestätigt "Hold"-Einstufung

30.03.26 09:52 Uhr
adidas-Aktie schwächer: Analyst hält an "Hold" fest | finanzen.net

adidas überzeugt operativ, bleibt laut Berenberg aber in schwacher Anlegerstimmung gefangen.

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Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Herzogenauracher hätten sich ihre Streifen weiterhin verdient, schrieb Nick Anderson am Freitagabend nach einer Roadshow. Der Tenor sei insgesamt positiv gewesen. Die Aktienbewertung sei historisch enorm niedrig, aber in der Anlegerstimmung gefangen.

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Im XETRA-Handel verliert die adidas-Aktie zeitweise 0,38 Prozent auf 131,55 Euro.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:24 / GMT

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