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Analysteneinschätzung

adidas-Aktie mit Verlusten: Experte senkt Kursziel trotz bestätigter Kaufempfehlung

adidas-Aktie mit Verlusten: Experte senkt Kursziel trotz bestätigter Kaufempfehlung

Ein gesenktes Kursziel bringt die adidas-Aktie an der Börse in Bedrängnis, daran ändert auch die bestätigte Kaufempfehlung des Experten nichts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
148.45 EUR 0.15 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zum jüngsten Innovationstag der Herzogenauracher etwas und verwies auf das komplexe Umfeld. 2027 kämen eine Menge neuer Produkte von adidas. Insgesamt sieht er eine gut geführte Marke, hohe Dynamik und eine attraktive Bewertung.

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Im XETRA-Handel sorgt das gesenkte Kursziel für Kursverluste bei der adidas-Aktie: Zeitweise verliert das Papier 0,47 Prozent auf 147,15 Euro.

/rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:56 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 adidas Kaufen DZ BANK
25.09.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets

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