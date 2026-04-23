Analysteneinschätzung

Durch ein außergewöhnliches Geschäftsmodell und neue Wachstumsimpulse erregt die Royal Gold-Aktie die Aufmerksamkeit von Analysten. Ein Experte vergibt eine Kaufempfehlung.

• Schweizer Großbank UBS startet Coverage mit "Buy" und Kursziel von 325 US-Dollar

• Deutlicher Produktionsanstieg 2026 erwartet

• Auch andere Analysten optimistisch

Als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten ist das gelbe Edelmetall ohnehin beliebt bei Anlegern. Kein Wunder also, dass sich Investoren auch nach alternativen Investmentmethoden in Gold umschauen. Zuletzt zog vor allem die Aktie von Royal Gold, einem Edelmetall-Streaming-Unternehmen, die Aufmerksamkeit auf sich.

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UBS startet mit Kaufempfehlung - ein frischer Blick auf die Aktie

Denn die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung für das in Denver ansässige Unternehmen gestartet. Wie aus einem Bericht von Investing.com hervorgeht, empfiehlt die Bank das Papier zum Kauf und setzt bei einem Kursziel von 325 US-Dollar an.

Der UBS zufolge spiegelt die bisherige Kursentwicklung bereits das Vertrauen der Anleger wider. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Aktie um fast 37 Prozent verteuert (Stand: Schlusskurs 23. April 2026). Nichtsdestotrotz sieht die Bank weiteres Potenzial, das sich noch nicht vollständig im Kurs niedergeschlagen habe.

Warum das Geschäftsmodell anders ist als bei Minenbetreibern

Besonders von Interesse ist das eher außergewöhnliche Geschäftsmodell des US-Unternehmens: Der Konzern ist auf Streaming- und Royalty-Modelle spezialisiert. Konkret bedeutet das: Royal Gold stellt Minenbetreibern Kapital zur Verfügung, erhält im Gegenzug dafür das Recht, einen Teil der Produktion zu vorher festgelegten Konditionen zu erwerben oder an den Erlösen beteiligt zu werden.

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Dieses Modell sorgt dafür, dass die Kostenstruktur vergleichsweise stabil bleibt und operative Risiken - etwa bei Bauverzögerungen oder Budgetüberschreitungen bei Minenprojekten - deutlich sinken. Die UBS hebt hervor, dass Royal Gold dadurch einen "risikoarmen Hebel auf steigende Goldpreise" bietet, wie Analyst Daniel Major laut Investing.com betont.

Neue Projekte und steigende Produktion als Kurstreiber

Nach mehreren Jahren rückläufiger Produktion sieht die UBS nun einen klaren Wendepunkt: Laut Investing.com tritt Royal Gold nach einer drei- bis vierjährigen Phase sinkender Goldäquivalent-Unzen wieder in eine Wachstumsphase ein. Treiber seien unter anderem Akquisitionen wie Sandstorm/Horizon sowie Projekte rund um Kansanshi.

Die Schweizer Großbank rechnet 2026 mit einer Produktionssteigerung von mehr als 30 Prozent. Auch mittelfristig bleibe die Dynamik hoch: Für den Zeitraum bis 2030 erwartet die UBS ein organisches Wachstum von etwa 20 Prozent.

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Parallel dazu zeigt sich auch auf der Umsatzseite ein klarer Trend: In den vergangenen zwölf Monaten legte der Umsatz um 43 Prozent zu. Zudem verfügt das Unternehmen laut Investing.com über zusätzliche Projekte, die langfristig weiteres Produktionspotenzial erschließen könnten.

Bewertung und Analystenblick: Re-Rating-Potenzial und Vergleich mit der Konkurrenz

Neben dem Wachstum rückt auch die Bewertung in den Fokus, denn die Aktie handelt derzeit etwa 15 Prozent unter ihrem historischen Durchschnitt beim EV/EBITDA-Multiple. Die UBS sieht hier Spielraum für eine Neubewertung, sollte sich das Wachstum wie erwartet materialisieren und die Planbarkeit der Ergebnisse weiter steigen.

Auch im Vergleich zur Konkurrenz sehen Analysten Aufholpotenzial. Laut Investing.com verweist die UBS auf eine geringere Abhängigkeit von einzelnen Projekten im Vergleich zu Wettbewerbern wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals.

Der Blick auf weitere Analysten bestätigt die positive Grundtendenz. So hat RBC Capital laut TipRanks jüngst ebenfalls eine Kaufempfehlung ausgesprochen und ein Kursziel von 375 US-Dollar festgelegt, was einem noch höheren Aufwärtspotenzial entspricht. Insgesamt ergibt sich laut TipRanks-Analystenkonsens ein moderates Kaufvotum mit einem durchschnittlichen Kursziel von 333 US-Dollar und einem Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent zum letzten Schlusskurs von 251,25 US-Dollar (Stand: Schlusskurs 23. April 2026).

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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