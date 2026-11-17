Apple-Aktie fester: Experte bleibt weiterhin optimistisch - 'Outperform' bestätigt
Die Apple-Aktie bekommt Rückenwind von einem Analystenkommentar.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.
An der NASDAQ gewinnt die Apple-Aktie zeitweise 0,65 Prozent auf 355,11 US-Dollar.
/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC
NEW YORK (dpa-AFX)
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