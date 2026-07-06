Bayer-Aktie etwas höher: Analyst hebt Kursziel an
Ein Analyst überdenkt das ausgelobte Kursziel zur Bayer-Aktie. Trotzdem bleibt das Papier auf "Hold" eingestuft.
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 40,50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwei juristische Siege im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen in den USA - einmal im Durnell-Fall und zum anderen die Rückverweisung einer Anhörung im Vergleichsverfahren in den Bundesstaat Missouri - könnten eine mögliche Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns erleichtern, schrieb Sebastian Bray am Dienstag. Er brachte einen teilweisen Börsengang des "neuen Monsanto"-Geschäfts ins Spiel, dessen Struktur den Plänen von BASF für einen Börsengang des Agrarchemiegeschäfts im Jahr 2027 ähneln könnte. Bray hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an.
Via XETRA gewinnt die Bayer-Aktie am Dienstag zeitweise 0,43 Prozent auf 51,40 Euro.
/rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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