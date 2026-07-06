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Analysteneinschätzung

Bayer-Aktie etwas höher: Analyst hebt Kursziel an

Bayer-Aktie etwas höher: Analyst hebt Kursziel an

Ein Analyst überdenkt das ausgelobte Kursziel zur Bayer-Aktie. Trotzdem bleibt das Papier auf "Hold" eingestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
51.36 EUR 0.22 EUR 0.43 %
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 40,50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwei juristische Siege im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen in den USA - einmal im Durnell-Fall und zum anderen die Rückverweisung einer Anhörung im Vergleichsverfahren in den Bundesstaat Missouri - könnten eine mögliche Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns erleichtern, schrieb Sebastian Bray am Dienstag. Er brachte einen teilweisen Börsengang des "neuen Monsanto"-Geschäfts ins Spiel, dessen Struktur den Plänen von BASF für einen Börsengang des Agrarchemiegeschäfts im Jahr 2027 ähneln könnte. Bray hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an.

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Via XETRA gewinnt die Bayer-Aktie am Dienstag zeitweise 0,43 Prozent auf 51,40 Euro.

/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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09:51 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.07.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Bayer Kaufen DZ BANK
26.06.26 Bayer Buy UBS AG