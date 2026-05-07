Bayer-Aktie von Kaufempfehlung unbeeindruckt: Experte bestätigt Kursziel
Ein Analyst bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie.
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Anlegern stehe die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall zunächst klar im Fokus, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Expertenkommentare sprächen für einen günstigen Ausgang. Weston hält den Glyphosat-Vergleich allerdings für ähnlich bedeutend. Die Bayer-Aktie zeigt sich am Freitag im XETRA-Handel weitestgehend unbeeindruckt von der UBS-Einschätzung: Zeitweise notiert das Papier 0,05 Prozent tiefer bei 37,41 Euro.
/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT
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