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Analysteneinschätzung

Bayer-Aktie von Kaufempfehlung unbeeindruckt: Experte bestätigt Kursziel

08.05.26 14:35 Uhr
Bayer-Aktie reagiert verhalten auf bestätigtes Kursziel | finanzen.net

Ein Analyst bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Anlegern stehe die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall zunächst klar im Fokus, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Expertenkommentare sprächen für einen günstigen Ausgang. Weston hält den Glyphosat-Vergleich allerdings für ähnlich bedeutend. Die Bayer-Aktie zeigt sich am Freitag im XETRA-Handel weitestgehend unbeeindruckt von der UBS-Einschätzung: Zeitweise notiert das Papier 0,05 Prozent tiefer bei 37,41 Euro.

/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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