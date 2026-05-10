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Analysteneinschätzung

Commerzbank-Aktie profitiert von optimistischer Analysteneinschätzung

11.05.26 11:26 Uhr
Commerzbank-Aktie im Plus: Analysten sehen weiteres Potenzial | finanzen.net

Ein Analyst überdenkt seine Bewertung für die Aktie der Commerzbank und hebt das ausgelobte Kursziel etwas an.

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Commerzbank
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Geldhauses und der überarbeiteten Strategie "Momentum 2030" habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 4 Prozent erhöht, schrieb Kian Abouhossein am Sonntag. Auf XETRA steigend die Commerzbank-Papiere zeitweise um 1,55 Prozent auf 36,02 Euro.

/rob/edh/ag

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: mf, Thomas Lohnes/Getty Images

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