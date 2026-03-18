Evonik-Aktie: Barclays hebt Kursziel des Chemiekonzerns an
Der Chemiekonzern Evonik erhält eine Einstufung auf "Overweight".
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Preisrückgang für das Futtereiweiß Methion sei für ihn ein entscheidender Sorgenfaktor gewesen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend. Im Zuge der Versorgungsengpässe durch den Iran-Krieg habe sich der Wind hier allerdings gedreht und es gebe sogar Auftrieb. Zudem sei Evonik weniger betroffen vom hohen Gaspreis als andere Chemiekonzerne.
/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
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