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Fielmann-Aktie legt kräftig zu: Kaufempfehlung treibt Kurs nach oben

18.03.26 11:05 Uhr
Fielmann-Aktie zieht an: Kaufempfehlung der Bank of America gibt Rückenwind | finanzen.net

Die Papiere der Optikerkette erhalten eine Kaufempfehlung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fielmann AG
44,80 EUR 2,15 EUR 5,04%
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Die Kaufempfehlung der Bank of America hat den Aktien von Fielmann am Mittwochmorgen kräftig Auftrieb gegeben. Die Papiere der Optikerkette kletterten zeitweise um mehr als 6 Prozent und liefen sich erst im Bereich einer kleinen Charthürde bei 45 Euro fest. Aktuell notiert die Aktie via XETRA noch 5,05 Prozent im Plus bei 44,75 Euro. Ihren Rückschlag im Zuge der Marktschwäche nach dem Kriegsbeginn im Iran haben sie damit auf zwei Prozent eingedämmt.

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"Die Risiken sind gesunken", schrieb BofA-Experte Thierry Cota in einer am Morgen veröffentlichten Kaufempfehlung. Das hohe Umsatzziel von vier Milliarden Euro für 2030 sei noch nicht in den Markterwartungen angekommen. Zudem beschleunige sich das Wachstum in den USA gerade.

Cota wies zudem im Vergleich mit anderen Konsumgüterkonzernen auf die geringe Abhängigkeit vom Ölpreis hin. Die angespannte geopolitische Lage treffe Fielmann so weitaus weniger als viele andere im Sektor. Brillengestelle kosteten das Unternehmen nur wenige Euro und auch die Umsatzkosten durch Fracht lägen im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Die Bewertung der Aktie sei historisch niedrig - sowohl absolut gesehen als auch im Branchenvergleich.

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/ag/edh/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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25.02.2026Fielmann KaufenDZ BANK
13.02.2026Fielmann BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.2026Fielmann BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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22.05.2025Fielmann BuyBaader Bank
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22.09.2025Fielmann HaltenDZ BANK
18.09.2025Fielmann HoldWarburg Research
28.08.2025Fielmann HoldWarburg Research
18.07.2025Fielmann HaltenDZ BANK
11.07.2025Fielmann HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.02.2023Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
05.01.2023Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.12.2022Fielmann SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.2022Fielmann SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2022Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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