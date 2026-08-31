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Analysteneinschätzung

GFT-Aktie springt auf Zweijahreshoch: Berenberg sieht noch weiteres Potenzial

GFT-Aktie springt auf Zweijahreshoch: Berenberg sieht noch weiteres Potenzial

GFT-Aktie klettert auf Zweijahreshoch, nachdem Berenberg das Kursziel wegen des Deutsche-Bank-Deals auf 30 Euro angehoben hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GFT SE
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Die Aktien von GFT haben es am Dienstag mit 27,10 Euro knapp auf einen neuen Höchststand seit Sommer 2024 geschafft.

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Damit bauten die Papiere des IT-Dienstleisters ihr Jahresplus für 2026 auf 43 Prozent aus. Berenberg-Experte Wolfgang Specht signalisierte der Rally mit seinem auf 30 Euro erhöhten Kursziel noch weiteren Spielraum.

Der Vertrag von GFT mit der Deutschen Bank sei ein positiver Trigger und mögliches Vorbild für ähnliche Deals, schrieb er. Am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass die Großbank das Unternehmen als Transformationspartner für die Kernbankenmodernisierung ausgewählt hat.

GFT profitiert damit von seiner Rolle als globaler Delivery Partner von Thought Machine, einem britischen Spezialisten für Cloud-Banking.

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/ag/stw/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: GFT Technologies

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DatumRatingAnalyst
08:21 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 GFT SE Buy Warburg Research
07.08.26 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 GFT SE Buy Warburg Research
08.05.26 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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