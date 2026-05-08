HelloFresh-Aktie unbeeindruckt: Neue Skepsis nach Expertenkommentaren
Gleich mehrere Analysten bewerten die Aktie von HelloFresh neu und sprechen
Werte in diesem Artikel
Zwei Abstufungen der Aktien von HelloFresh haben dem Kurs der Aktien am Montag zugesetzt. Via XETRA geht es am Montag stellenweise noch minimale 0,05 Prozent nach unten auf 4,11 Euro, nachdem das Papier im Frühhandel deutlich unter Druck geriet.
Die Abstufung der Kreditbonität des Unternehmens auf Junk-Status durch die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) basiere auf einer hohen Verschuldung, sagte ein Händler. So habe HelloFresh im ersten Quartal 750 Millionen langfristige und 830 Millionen Euro kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dem stehe eine Bilanzsumme von 2,2 Milliarden Euro gegenüber.
Hinzu kommt eine Abstufung auf "Sell" von "Hold" durch das Investmenthaus Stifel. Das von 4,20 auf 3,50 Euro gesenkte Kursziel räumt den Aktien ein Abwärtspotenzial von 15 Prozent ein per Schlusskurs am Freitag.
/bek/stk
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HelloFresh News
Bildquellen: HelloFresh SE