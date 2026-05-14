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Analysteneinschätzung

Infineon-Aktie sackt dennoch ab: Experte bleibt trotz jüngster Rally bullish

15.05.26 09:39 Uhr
Infineon-Aktie tiefer: Analyst hält trotz Kursrally an positiver Einschätzung fest | finanzen.net

Ein Analyst bleibt trotz des starken Laufs der Infineon-Aktie weiterhin optimistisch für das Papier des Chipherstellers.

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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen Speicherbausteinen seien sie sogar sehr mager; und mit Blick auf die Autobranche und Industrie habe sich nun ein "neues Normal" eingestellt. Letztlich deuteten die Branchenindikatoren auf weiter gute Kursentwicklungen hin. ASML seien zuletzt relativ schwach gelaufen und hätten Nachholpotenzial. Deshpande setzt zudem auf Infineon, ASM International, BE Semiconductor und VAT.

Die Infineon-Aktie rutscht am Freitag zeitweise um 5,26 Prozent ab auf 64,49 Euro. Damit ist das Papier am Freitag Schlusslicht im DAX.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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