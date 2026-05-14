DAX24.033 -1,7%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +1,7%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.242 -0,4%Euro1,1627 -0,4%Öl109,1 +3,2%Gold4.546 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 Amazon 906866 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace im Fokus
Top News
Abwärtssog: DAX taumelt unter 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark? Abwärtssog: DAX taumelt unter 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark?
Infineon-Aktie sackt dennoch ab: Experte bleibt trotz jüngster Rally bullish - auch AIXTRON, ASML & Co. unter Druck Infineon-Aktie sackt dennoch ab: Experte bleibt trotz jüngster Rally bullish - auch AIXTRON, ASML & Co. unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analysteneinschätzung

Infineon-Aktie sackt dennoch ab: Experte bleibt trotz jüngster Rally bullish - auch AIXTRON, ASML & Co. unter Druck

15.05.26 11:24 Uhr
Infineon-Aktie tiefer: Analyst hält trotz Kursrally an positiver Einschätzung fest - so reagieren AIXTRON, ASML & Co. | finanzen.net

Ein Analyst bleibt trotz des starken Laufs der Infineon-Aktie weiterhin optimistisch für das Papier des Chipherstellers.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
64,55 EUR -2,98 EUR -4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
2,4192 CHF -0,0368 CHF -1,50%
Charts|News
NEO/EUR (Neo-Euro)
2,6466 EUR -0,0387 EUR -1,44%
Charts|News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
2,3065 GBP -0,0320 GBP -1,37%
Charts|News
NEO/JPY (Neo-Yen)
487,6648 JPY -8,2556 JPY -1,66%
Charts|News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
3,0764 USD -0,0554 USD -1,77%
Charts|News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,3251 NEO 0,0058 NEO 1,80%
Charts|News

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen Speicherbausteinen seien sie sogar sehr mager; und mit Blick auf die Autobranche und Industrie habe sich nun ein "neues Normal" eingestellt. Letztlich deuteten die Branchenindikatoren auf weiter gute Kursentwicklungen hin. ASML seien zuletzt relativ schwach gelaufen und hätten Nachholpotenzial. Deshpande setzt zudem auf Infineon, ASM International, BE Semiconductor und VAT.

Die Infineon-Aktie rutscht am Freitag zeitweise um 5,07 Prozent ab auf 64,62 Euro. Damit war das Papier am Freitag zeitweise Schlusslicht im DAX.

Chip-Werte unter Druck

Auch die Branchenkollegen geraten im Handel am Freitag deutlich unter die Räder: So gibt ASML in Amsterdam zeitweise 4,36 Prozent auf 1.307,40 Euro nach. BE Semiconductor sackt derweil um 2,29 Prozent auf 260,60 Euro ab. Die Papiere von STMicroelectronics verlieren in Paris ebenso 4,53 Prozent auf 52,66 Euro. Via XETRA trifft es auch die Papiere von AIXTRON: Zeitweise steht ein Minus von 6,73 Prozent auf 51,56 Euro an der Kurstafel. Damit ist AIXTRON das Schlusslicht im MDAX.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08:01Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
07.05.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
07.05.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen