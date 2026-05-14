Analysteneinschätzung

Ein Analyst bleibt trotz des starken Laufs der Infineon-Aktie weiterhin optimistisch für das Papier des Chipherstellers.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen Speicherbausteinen seien sie sogar sehr mager; und mit Blick auf die Autobranche und Industrie habe sich nun ein "neues Normal" eingestellt. Letztlich deuteten die Branchenindikatoren auf weiter gute Kursentwicklungen hin. ASML seien zuletzt relativ schwach gelaufen und hätten Nachholpotenzial. Deshpande setzt zudem auf Infineon, ASM International, BE Semiconductor und VAT.

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Die Infineon-Aktie rutscht am Freitag zeitweise um 5,07 Prozent ab auf 64,62 Euro. Damit war das Papier am Freitag zeitweise Schlusslicht im DAX.

Chip-Werte unter Druck

Auch die Branchenkollegen geraten im Handel am Freitag deutlich unter die Räder: So gibt ASML in Amsterdam zeitweise 4,36 Prozent auf 1.307,40 Euro nach. BE Semiconductor sackt derweil um 2,29 Prozent auf 260,60 Euro ab. Die Papiere von STMicroelectronics verlieren in Paris ebenso 4,53 Prozent auf 52,66 Euro. Via XETRA trifft es auch die Papiere von AIXTRON: Zeitweise steht ein Minus von 6,73 Prozent auf 51,56 Euro an der Kurstafel. Damit ist AIXTRON das Schlusslicht im MDAX.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

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