Italienische Wirtschaft dürfte wegen Coronavirus in Rezession rutschen

Der Wirtschaftsforscher Lorenzo Codogno von LC Macro Advisors, der früher Chefökonom im Finanzministerium in Rom war, prognostizierte am Montag, dass die italienische Wirtschaft im ersten Quartal 2020 zwischen 0,5 und einem Prozent schrumpfen wird. Im vierten Quartal 2019 gab es bereits ein Minus von 0,3 Prozent. Damit wäre das schuldengeplagte Land bereits zum vierten Mal seit 2008 in einer Rezession. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft wächst seit 2010 durchgehend.

"Die ersten Auswirkungen werden im Tourismus und Einzelhandel spürbar sein, weil die Leute zu Hause bleiben und ihre Hotelreservierungen stornieren", sagte Codogno. Deutlich schwerwiegender könnten dann später aber Unterbrechungen in den Lieferketten der Unternehmen werden.

Mehr als 220 Menschen haben sich seit Freitag in Italien mit dem Virus angesteckt, sechs Tote sind bislang bestätigt. Im wirtschaftlich besonders wichtigen Norden des Landes wurden deswegen am Wochenende ganze Ortschaften abgeriegelt.

Rom (Reuters)

