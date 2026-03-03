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Analysteneinschätzung

JENOPTIK-Aktie im Plus: DZ Bank hebt Kursziel an und stuft auf "Kaufen" hoch

30.03.26 13:08 Uhr
JENOPTIK-Aktie legt zu: Analyst hebt Kursziel an und empfiehlt "Kaufen" | finanzen.net

Jenoptik überzeugt mit besserem Ausblick im Halbleitergeschäft und klarer Führungsperspektive.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für JENOPTIK von 27,50 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Im Halbleitergeschäft der Jenaer zeichne sich eine positive Wendung ab, schrieb Dirk Schlamp am Montag. Die Anlagestory gewinne an Qualität, zumal die Nachfolge an der Führungsspitze geklärt sei.

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Im XETRA-Handel am Montag steigt die JENOPTIK-Aktie zeitweise um 2,55 Prozent auf 27,38 Euro.

/rob/ag/tih

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
12:31JENOPTIK KaufenDZ BANK
09:16JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
25.03.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:31JENOPTIK KaufenDZ BANK
09:16JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.03.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
25.03.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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