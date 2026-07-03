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Analysteneinschätzung

KION-Aktie auf grünem Terrain: Morgan Stanley hebt den Daumen

KION-Aktie auf grünem Terrain: Morgan Stanley hebt den Daumen

Die KION-Aktie dürfte am Dienstag dank einer optimistischen Einschätzung der US-Bank Morgan Stanley ihren Ende Juni gestarteten Erholungslauf fortsetzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
45.91 EUR 1.89 EUR 4.29 %
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Auf Tradegate wurde das Papier des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnikspezialisten knapp 5 Prozent höher zu 45,90 Euro gehandelt. Damit wäre nach den zuletzt übersprungenen charttechnischen Widerständen in Form der 21- und der 50-Tage-Linien auch die 90-Tage-Linie bei um die 44,60 Euro überwunden.

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Analyst Max Yates hob das Kursziel für die KION-Aktie von 48 auf 62 Euro an und stufte das im MDAX notierte Papier von "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Mit dem neuen Ziel sieht er, bezogen auf den Schlusskurs des Vortages, nun ein Potenzial von 41 Prozent. Das höchste Kursziel unter den rund 20 von Bloomberg ausgewerteten Analysehäusern hat indes JPMorgan mit 76 Euro.

/ck/mis

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: KION GROUP

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DatumRatingAnalyst
03.07.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 KION GROUP Buy Warburg Research
03.07.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
02.07.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.