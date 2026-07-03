KION-Aktie auf grünem Terrain: Morgan Stanley hebt den Daumen
Die KION-Aktie dürfte am Dienstag dank einer optimistischen Einschätzung der US-Bank Morgan Stanley ihren Ende Juni gestarteten Erholungslauf fortsetzen.
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Auf Tradegate wurde das Papier des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnikspezialisten knapp 5 Prozent höher zu 45,90 Euro gehandelt. Damit wäre nach den zuletzt übersprungenen charttechnischen Widerständen in Form der 21- und der 50-Tage-Linien auch die 90-Tage-Linie bei um die 44,60 Euro überwunden.
Analyst Max Yates hob das Kursziel für die KION-Aktie von 48 auf 62 Euro an und stufte das im MDAX notierte Papier von "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Mit dem neuen Ziel sieht er, bezogen auf den Schlusskurs des Vortages, nun ein Potenzial von 41 Prozent. Das höchste Kursziel unter den rund 20 von Bloomberg ausgewerteten Analysehäusern hat indes JPMorgan mit 76 Euro.
/ck/mis
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.07.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.