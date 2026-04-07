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KION-Aktie belastet: Analyst sieht weniger Potenzial und kürzt Ziel

10.04.26 08:18 Uhr
KION-Aktie tiefer: Analyst senkt bestätigt 'Hold' und kappt das Kursziel | finanzen.net

Ein Analyst bestätigt seine Halteempfehlung für die KION-Aktie, senkt jedoch das Kursziel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für KION GROUP von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal sei keine Erholung der Auftragslage zu erwarten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag nach den letzten Signalen vom Unternehmen vor dem Bericht. Auch im zweiten Quartal zeichne sich keine Besserung ab. Es sei daher zu früh für mehr Optimismus für die Aktien.

Via Tradegate zeigt sich die KION-Aktie vorbörslich 0,75 Prozent tiefer bei 43,66 Euro.

/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: KION GROUP

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