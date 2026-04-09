MTU-Aktie verliert: Experte wird aufgrund der Margenentwicklung skeptisch
Ein Experte wird zunehmend skeptisch, was die Margenentwicklung beim Triebwerkhersteller MTU angeht. Entsprechend passt der Analyst seine Einschätzung an.
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU Aero Engines von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden. Via XETRA verliert die MTU-Aktie vor dem Wochenende zeitweise 0,42 Prozent auf 329,20 Euro.
/rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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