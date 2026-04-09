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Analysteneinschätzung

MTU-Aktie verliert: Experte wird aufgrund der Margenentwicklung skeptisch

10.04.26 13:29 Uhr
UBS belässt MTU auf 'Neutral' und senkt Kursziel - Aktie gibt nach | finanzen.net

Ein Experte wird zunehmend skeptisch, was die Margenentwicklung beim Triebwerkhersteller MTU angeht. Entsprechend passt der Analyst seine Einschätzung an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU Aero Engines von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden. Via XETRA verliert die MTU-Aktie vor dem Wochenende zeitweise 0,42 Prozent auf 329,20 Euro.

/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: MTU Aero Engines

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11:41MTU Aero Engines NeutralUBS AG
07.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
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31.03.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
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25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
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