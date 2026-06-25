Analysteneinschätzung

Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court der USA im Durnell-Fall hebt ein Analyst das Kursziel für die Bayer-Aktie an.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 40 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA im Durnell-Fall zugunsten von Bayer limitiere die Glyphosat-Rechtsrisiken, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Das Votum der Richter sei mit 7 zu 2 eindeutiger als gedacht gewesen. Sie hätten entschieden, dass Bayer nicht für fehlende Warnhinweise auf dem Produkt haftbar gemacht werden könne, wenn die US-Umweltschutzbehörde (EPA) diese gar nicht verlange. Auf den parallel laufenden Vergleich habe die Entscheidung wohl allerdings kaum Einfluss.

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Trotz des angehobenen Kursziels verzeichnet die Bayer-Aktie im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise ein Minus von 0,49 Prozent auf 46,31 Euro.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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