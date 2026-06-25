Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie
Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court der USA im Durnell-Fall hebt ein Analyst das Kursziel für die Bayer-Aktie an.
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 40 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA im Durnell-Fall zugunsten von Bayer limitiere die Glyphosat-Rechtsrisiken, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Das Votum der Richter sei mit 7 zu 2 eindeutiger als gedacht gewesen. Sie hätten entschieden, dass Bayer nicht für fehlende Warnhinweise auf dem Produkt haftbar gemacht werden könne, wenn die US-Umweltschutzbehörde (EPA) diese gar nicht verlange. Auf den parallel laufenden Vergleich habe die Entscheidung wohl allerdings kaum Einfluss.
Trotz des angehobenen Kursziels verzeichnet die Bayer-Aktie im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise ein Minus von 0,49 Prozent auf 46,31 Euro.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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