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Analysteneinschätzung

Nach Erfolg vor Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für Bayer-Aktie

26.06.26 15:55 Uhr
Bayer-Aktie im Minus: Experte erhöht Kursziel nach Sieg vor dem Supreme Court | finanzen.net

Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court der USA im Durnell-Fall hebt ein Analyst das Kursziel für die Bayer-Aktie an.

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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 40 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA im Durnell-Fall zugunsten von Bayer limitiere die Glyphosat-Rechtsrisiken, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Das Votum der Richter sei mit 7 zu 2 eindeutiger als gedacht gewesen. Sie hätten entschieden, dass Bayer nicht für fehlende Warnhinweise auf dem Produkt haftbar gemacht werden könne, wenn die US-Umweltschutzbehörde (EPA) diese gar nicht verlange. Auf den parallel laufenden Vergleich habe die Entscheidung wohl allerdings kaum Einfluss.

Weiterer Analyst wird optimistischer

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler bezeichnete das günstige Urteil des obersten US-Gerichtshofs im sogenannten Durnell-Fall als "fundamentalen Befreiungsschlag" ein. "Der historische 7:2-Sieg blockiert die Fortführung von Glyphosat-Warnhinweisklagen", schrieb er am Freitag. Dies beende nachhaltig den "chronischen Monsanto-Abschlag".

Trotz der angehobenen Kursziele verzeichnet die Bayer-Aktie im XETRA-Handel am Freitag zeitweise ein Minus von 0,53 Prozent auf 46,75 Euro.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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