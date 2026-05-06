Analysteneinschätzung

Ein Analyst hält sowohl an seiner Kaufempfehlung sowie am ausgelobten Kursziel für KI-Platzhirsch NVIDIA fest.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für NVIDIA auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der KI-Konzern dürfte die Erwartungen übertreffen und seine Ziele hochschrauben, schrieb James Schneider am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Die Latte der Anleger für eine positive Reaktion der Aktien dürfte aber recht hoch liegen. Schneider hob allerdings seine Schätzungen an, da er nach jüngsten Aussagen des Managements noch Spielraum für das Umsatzziel rund um KI-Rechenzentren von einer Milliarde US-Dollar sieht. Mit seinen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 liegt er nach eigener Aussage um bis zu 34 Prozent über dem Konsens.

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Im NASDAQ-Handel bleibt die NVIDIA-Aktie trotz des Analystenlobs weitestgehend unbeeindruckt: Zeitweise steht ein zaghaftes Plus von 0,03 Prozent auf 207,89 US-Dollar an der Kurstafel.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)