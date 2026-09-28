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Analysteneinschätzung

RENK-Aktie sackt ab: JPMorgan sieht Schwächen im dritten Quartal

RENK-Aktie sackt ab: JPMorgan sieht Schwächen im dritten Quartal

Die RENK-Aktie ist am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang April 2025 abgesackt.

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Nach einem wenig veränderten Start sorgte ein Kommentar der US-Bank JPMorgan zu den Anfang November erwarteten Quartalszahlen für Druck. Zuletzt ging es um 3,66 Prozent auf 39,10 Euro abwärts, womit das RENK-Papier einer der größten Verlierer im MDAX war.

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Analyst David Perry rechnet damit, dass das operative Ergebnis des Spezialgetriebe-Herstellers für die Rüstungsindustrie im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Er erwarte schwache Zahlen im Industriegeschäft des Segments Maritime & Industry, schrieb er und senkte daher sein Kursziel von 75 auf 62 Euro. Sein Anlageurteil beließ er aber auf "Overweight". Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions rechnet er mit starken Resultaten.

/ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: RENK Group AG

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Datum Rating Analyst
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital

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