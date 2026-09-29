RENK-Aktie Schlusslicht im MDAX: Kurszielsenkung belastet Spezialgetriebe-Hersteller - auch Rheinmetall & Co. schwächer

Analysteneinschätzung

29.09.26 17:59 Uhr

Deutsche Rüstungswerte haben aktuell keinen leichten Stand. Nach einer Kurszielsenkung rutscht RENK auf den tiefsten Stand seit April 2025.

Die Aktien von RENK haben am Dienstag an ihren schwachen Wochenbeginn angeknüpft. Mit einem Kursminus von 3,02 Prozent auf 38,43 Euro war der Spezialgetriebe-Hersteller für die Rüstungsindustrie größter Verlierer im MDAX. Die Titel markierten erneut ein Tief seit April 2025.

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Rheinmetall & Co.: Deutsche Rüstungsaktien angeschlagen

Bei den Branchenkollegen geht es am Dienstag ebenso abwärts. Zum XETRA-Schluss fielen Rheinmetall-Papiere um 0,61 Prozent auf 960,40 Euro. Derweil gaben die Aktien von HENSOLDT um 0,05 Prozent auf 75,48 Euro ab, während TKMS-Titel um 1,95 Prozent auf 80,40 Euro nachgaben.

Kurszielsenkung lastet auf RENK-Aktie

Am Montag hatte JPMorgan-Analyst David Perry eine Kurszielsenkung für RENK damit begründet, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Mit 62 Euro sieht er für die Aktien aber immer noch 64 Prozent Luft nach oben und hielt entsprechend an seiner "Overweight"-Empfehlung fest.

RENK will am 5. November seinen Quartalsbericht vorlegen. Am 21. Oktober findet eine sogenannter "Pre-Close Call statt", also eine Vorab-Informationsveranstaltung für Analysten zur Geschäftsentwicklung, und bereits Mitte Oktober eine US-Roadshow mit der US-Bank Jefferies.

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/gl/mis

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