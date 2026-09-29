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Analysteneinschätzung

RENK-Aktie Schlusslicht im MDAX: Kurszielsenkung belastet Spezialgetriebe-Hersteller - auch Rheinmetall & Co. schwächer

RENK-Aktie Schlusslicht im MDAX: Kurszielsenkung belastet Spezialgetriebe-Hersteller - auch Rheinmetall & Co. schwächer

Deutsche Rüstungswerte haben aktuell keinen leichten Stand. Nach einer Kurszielsenkung rutscht RENK auf den tiefsten Stand seit April 2025.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
75.48 EUR -0.16 EUR -0.21 %
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RENK
38.49 EUR -1.48 EUR -3.69 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
961.30 EUR -8.80 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
80.70 EUR -2.30 EUR -2.77 %
Charts | News | Analysen

Die Aktien von RENK haben am Dienstag an ihren schwachen Wochenbeginn angeknüpft. Mit einem Kursminus von 3,02 Prozent auf 38,43 Euro war der Spezialgetriebe-Hersteller für die Rüstungsindustrie größter Verlierer im MDAX. Die Titel markierten erneut ein Tief seit April 2025.

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Rheinmetall & Co.: Deutsche Rüstungsaktien angeschlagen

Bei den Branchenkollegen geht es am Dienstag ebenso abwärts. Zum XETRA-Schluss fielen Rheinmetall-Papiere um 0,61 Prozent auf 960,40 Euro. Derweil gaben die Aktien von HENSOLDT um 0,05 Prozent auf 75,48 Euro ab, während TKMS-Titel um 1,95 Prozent auf 80,40 Euro nachgaben.

Kurszielsenkung lastet auf RENK-Aktie

Am Montag hatte JPMorgan-Analyst David Perry eine Kurszielsenkung für RENK damit begründet, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Mit 62 Euro sieht er für die Aktien aber immer noch 64 Prozent Luft nach oben und hielt entsprechend an seiner "Overweight"-Empfehlung fest.

RENK will am 5. November seinen Quartalsbericht vorlegen. Am 21. Oktober findet eine sogenannter "Pre-Close Call statt", also eine Vorab-Informationsveranstaltung für Analysten zur Geschäftsentwicklung, und bereits Mitte Oktober eine US-Roadshow mit der US-Bank Jefferies.

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/gl/mis

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: RENK Group AG, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG

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