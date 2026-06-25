RWE-Aktie dennoch im Minus: Analyst hebt den Daumen und erhöht Kursziel
Die RWE-Aktie bekommt die Einstufung "Overweight" und zusätzlich wird ein höheres Kursziel ausgelobt.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anteilsaufstockung am Stromnetzbetreiber Amprion sieht Analyst Peter Crampton klar positiv, wie er am Donnerstag schrieb. Sie bringe einen Ergebnisbeitrag, passe zur Strategie und stärke das Standbein im Wachstumsbereich regulierter Netzwerke.
Die RWE-Aktie zeigt sich vorbörslich via Tradegate dennoch mit einem Minus von zeitweise 1,19 Prozent bei 54,76 Euro.
/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:50 / GMT
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