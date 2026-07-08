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Analysteneinschätzung

RWE-Aktie etwas fester: Experte hebt Kursziel an

RWE-Aktie etwas fester: Experte hebt Kursziel an

Ein Analyst überdenkt sein Kursziel für die RWE-Aktie und bestätigt seine Kaufempfehlung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 63 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern dürfte mit den Quartalszahlen am 13. August weitere Fortschritte bekannt geben, schrieb Ahmed Farman in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er geht von einem 31-prozentigen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) aus. Das Nettoergebnis im ersten Halbjahr schätzt er auf knapp eine Milliarde Euro - da es für 47 Prozent seines angenommenen Jahreswerts stehe, sollte das die Anleger beruhigen. Das neue Kursziel begründet Farman primär mit seiner aktualisierten Bewertung des Übertragungsnetzbetreibers Amprion, an dem RWE eine Mehrheit übernehmen will.

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Im vorbörslichen Tradegate-Handel zeigt sich die RWE-Aktie mit einem Plus von 0,25 Prozent auf 56,48 Euro zeitweise etwas fester.

/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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08:06 RWE Outperform RBC Capital Markets
08:01 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 RWE Buy UBS AG
03.07.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)