RWE-Aktie steigt auf Vier-Monats-Hoch, kann Gewinne jedoch nicht halten: Analysten blicken optimistisch in die Zukunft
Zwei positive Kommentare von Analysten haben die RWE-Aktie am Dienstag zeitweise auf den höchsten Stand seit vier Monaten gehievt.
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Charttechnisch könnte damit ein Ausbruch aus einer monatelangen Konsolidierung zwischen etwa 54 und 60 Euro gelingen. Zuletzt sanken die Papiere via XETRA jedoch wieder um 0,2 Prozent auf 58,52 Euro zu.
Sowohl Goldman Sachs als auch das Investmenthaus Jefferies haben das Kursziel für die Aktien des Stromerzeugers auf 75 Euro angehoben und zugleich ihre Kaufempfehlungen bekräftigt. Damit sind die beiden Banken die größten Optimisten am Markt. Goldman Sachs nahm die RWE-Aktien zudem auf eine Liste solcher Unternehmen, von deren Erfolg Analyst Alberto Gandolfi besonders überzeugt ist.
Aus den Essenern werde vom reinen Stromerzeuger ein vertikal integriertes "Powerhouse" der Versorgerbranche, schrieb Gandolfi mit Blick auf die Übernahme des Netzbetreibers Amprion und der zunehmenden Bedeutung des Anteils an E.ON. Die Essener halten 15 Prozent am Energieversorger. Der Experte nahm die RWE-Papiere nun auch auf die "European Conviction List - Directors' Cut".
Ahmed Farman von Jefferies setzt mit seinem von 68 auf 75 Euro erhöhten Kursziel auf immer bessere langfristige Perspektiven von RWE. Die Strompreise am Terminmarkt lägen deutlich über den Annahmen des Managements. Das Unternehmen sei eine der attraktivsten Wachstumsstorys der Branche mit durchschnittlich zweistelligem Ergebnispotenzial per anno bis in die frühen 2030er Jahre.
Das scheint man am Markt ähnlich zu sehen. Mit einem Kursanstieg von gut 30 Prozent seit Jahresbeginn hat die Aktie sowohl den Wettbewerber Eon als auch den europäischen Versorgersektor klar abgehängt, die beide um jeweils rund zehn Prozent gestiegen sind.
/bek/tav/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Andre Laaks, RWE, Dennis Diatel / Shutterstock.com
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|Datum
|Rating
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|11:06
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG