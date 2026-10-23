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Analysteneinschätzung

SAP-Aktie wenig bewegt: Analyst hebt Kursziel an - Umsatz aus Cloudverträgen als Treiber

SAP-Aktie wenig bewegt: Analyst hebt Kursziel an - Umsatz aus Cloudverträgen als Treiber

Trotz eines zuversichtlichen Analystenkommentars gibt die Aktie des DAX-Schwergewichts SAP nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
212.50 EUR -2.15 EUR -1.00 %
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen.

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SAP-Aktie trotz Analystenlob schwächer

An der Börse sorgt die Zuversicht der US-Investmentbank zumindest unmittelbar nicht für Kursgewinne. Im Gegenteil: Zeitweise verlor die SAP-Aktie via XETRA 0,72 Prozent auf 213,80 Euro. Zuletzt bewegte sich das Papier aber mit 0,12 Prozent im Plus bei 215,60 Euro.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
12:41 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital

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