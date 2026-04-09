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Analysteneinschätzung

Sartorius-Aktie fester: Analyst sieht weiteres Potenzial und bestätigt 'Overweight'

10.04.26 08:25 Uhr
JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 295 Euro - Aktie im Plus | finanzen.net

Ein Analyst bestätigt seine optimistische Einschätzung für die Sartorius-Aktie.

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Sartorius AG Vz.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit erneut starken Ergebnissen. Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum dürfte die Aussagen vom Kapitalmarkttag bestätigen. In Verbindung mit unveränderten Jahreszielen dürfte Sartorius so das Anlegervertrauen weiter stärken, schrieb Vosser am Donnerstagabend. Auf Tradegate legt die Aktie vorbörslich zeitweise um 0,84 Prozent zu auf 216,10 Euro.

/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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