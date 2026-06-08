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Analysteneinschätzung

Siemens Energy-Aktie fällt: Deutsche Bank Research verbleibt bei 'Buy'

09.06.26 18:02 Uhr
Siemens Energy-Aktie in Rot: Deutsche Bank bleibt bei Buy - jetzt einsteigen? | finanzen.net

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen.

Werte in diesem Artikel
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Siemens Energy AG
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Gael de-Bray zerstreut in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar einige Sorgen vor Überkapazitäten im Bereich Gaskraftwerke am Markt. Das eigentliche Kraftwerksgeschäft mache lediglich 15 Prozent des Konzernumsatzes aus, und das Servicegeschäft werde sogar unterschätzt. Gleiches gelte für den Turnaround der Windkrafttochter Gamesa.

Im XETRA-Handel notierte die Siemens Energy-Aktie letztlich 5,92 Prozent tiefer bei 148,30 Euro.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

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Bildquellen: Siemens Energy AG

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