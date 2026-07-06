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Analysteneinschätzung

Tesla-Aktie im Fokus: RBC sieht Robotaxi-Geschäft als größten Trumpf

Tesla-Aktie im Fokus: RBC sieht Robotaxi-Geschäft als größten Trumpf

Die kanadische Bank RBC traut Tesla noch mehr zu und schraubt ihr Kursziel nach oben. Ausschlaggebend dafür ist vor allem ein Zukunftsgeschäft - und ein spekulatives Szenario rund um SpaceX.

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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 475 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel berücksichtige einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf das aktuelle Kursniveau und eine Prämie von 15 Prozent auf den inneren Wert der Aktie aufgrund eines möglichen Übernahme-Szenarios durch SpaceX, basierend auf unbestätigten Medienberichten, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Der Bereich Robotaxi stelle derzeit die vielversprechendste Chance für den E-Autohersteller dar. Angesichts eines Marktvolumens von 4,2 Billionen US-Dollar könne Tesla selbst mit einem geringen Marktanteil enorm profitieren.

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/rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:27 / EDT

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

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08:11 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
24.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.