Analysteneinschätzungen

Broadcom-Aktie: So bewerteten Analysten den Titel im vergangenen Monat

03.07.26 11:24 Uhr

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Broadcom 321,65 EUR 6,35 EUR 2,01% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Einschätzung der Broadcom-Aktie veröffentlicht. Wer­bung Wer­bung 19 Experten raten die Broadcom-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Broadcom mit Halten ein. Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 513,82 USD für die Broadcom-Aktie, was einem Anstieg von 136,07 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 377,75 USD entspricht. Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 550,00 USD 45,60 30.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 580,00 USD 53,54 17.06.2026 Jefferies & Company Inc. 550,00 USD 45,60 04.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 580,00 USD 53,54 04.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 525,00 USD 38,98 04.06.2026 RBC Capital Markets 400,00 USD 5,89 04.06.2026 UBS AG 485,00 USD 28,39 04.06.2026 Bernstein Research 550,00 USD 45,60 04.06.2026 Deutsche Bank AG 515,00 USD 36,33 04.06.2026 Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com