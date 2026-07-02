Broadcom-Aktie: So bewerteten Analysten den Titel im vergangenen Monat
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Einschätzung der Broadcom-Aktie veröffentlicht.
19 Experten raten die Broadcom-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Broadcom mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 513,82 USD für die Broadcom-Aktie, was einem Anstieg von 136,07 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 377,75 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|550,00 USD
|45,60
|30.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|580,00 USD
|53,54
|17.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|550,00 USD
|45,60
|04.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|580,00 USD
|53,54
|04.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|525,00 USD
|38,98
|04.06.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 USD
|5,89
|04.06.2026
|UBS AG
|485,00 USD
|28,39
|04.06.2026
|Bernstein Research
|550,00 USD
|45,60
|04.06.2026
|Deutsche Bank AG
|515,00 USD
|36,33
|04.06.2026
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Broadcom News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com