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Analysteneinschätzungen

Darum empfehlen Experten die Oracle-Aktie im Juni mehrheitlich zum Kauf

Darum empfehlen Experten die Oracle-Aktie im Juni mehrheitlich zum Kauf

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Oracle-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
126.56 EUR 3.54 EUR 2.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

26 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht.

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23 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 271,77 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 125,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 146,55 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.320,00 USD118,3623.06.2026
DZ BANK--16.06.2026
RBC Capital Markets190,00 USD29,6511.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.239,00 USD63,0811.06.2026
UBS AG285,00 USD94,4711.06.2026
Deutsche Bank AG300,00 USD104,7111.06.2026
JP Morgan Chase & Co.210,00 USD43,3011.06.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD118,3611.06.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD118,3608.06.2026
Deutsche Bank AG300,00 USD104,7105.06.2026
RBC Capital Markets190,00 USD29,6505.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Oracle Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
11.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.06.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.06.26 Oracle Buy UBS AG