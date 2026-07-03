Darum empfehlen Experten die Oracle-Aktie im Juni mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Oracle-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
26 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht.
23 Experten stufen die Oracle-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 271,77 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 125,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 146,55 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|118,36
|23.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.06.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 USD
|29,65
|11.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|239,00 USD
|63,08
|11.06.2026
|UBS AG
|285,00 USD
|94,47
|11.06.2026
|Deutsche Bank AG
|300,00 USD
|104,71
|11.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|210,00 USD
|43,30
|11.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|118,36
|11.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|118,36
|08.06.2026
|Deutsche Bank AG
|300,00 USD
|104,71
|05.06.2026
|RBC Capital Markets
|190,00 USD
|29,65
|05.06.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Aktuelle Oracle Aktie News
Oracle Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG