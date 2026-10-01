Infineon-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Analysteneinschätzungen

01.10.26 09:02 Uhr

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Infineon-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel

Im September 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Infineon-Aktie vorgenommen.

Werbung

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 82,38 EUR für die Infineon-Aktie, was einem Anstieg von 22,88 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 59,50 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 96,00 EUR 61,34 30.09.2026 UBS AG 64,00 EUR 7,56 28.09.2026 UBS AG 64,00 EUR 7,56 21.09.2026 UBS AG 64,00 EUR 7,56 14.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 100,00 EUR 68,07 09.09.2026 Bernstein Research 102,00 EUR 71,43 08.09.2026 Deutsche Bank AG 85,00 EUR 42,86 07.09.2026 Warburg Research 84,00 EUR 41,18 07.09.2026

Redaktion finanzen.net