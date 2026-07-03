Meta-Aktie unter der Lupe: So schätzten Experten das Papier im Juni ein
Im letzten Monat wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Werte in diesem Artikel
Im Juni 2026 haben 2 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 810,00 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 563,29 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|43,80
|01.06.2026
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|43,80
|01.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com
Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News
Meta Platforms (ex Facebook) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets