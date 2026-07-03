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Analysteneinschätzungen

Meta-Aktie unter der Lupe: So schätzten Experten das Papier im Juni ein

Meta-Aktie unter der Lupe: So schätzten Experten das Papier im Juni ein

Im letzten Monat wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
520.20 EUR 8.80 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im Juni 2026 haben 2 Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie analysiert.

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2 Experten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 810,00 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 563,29 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets810,00 USD43,8001.06.2026
RBC Capital Markets810,00 USD43,8001.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News

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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
01.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
01.06.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets