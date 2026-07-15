Nach Übernahmeangebot für PayPal-Aktie: Analysten bleiben in Wartestellung

Analysteneinschätzungen

16.07.26 16:14 Uhr

Die Paypal-Aktie hat nach Berichten über ein Übernahmeangebot von Stripe und Advent International kräftig zugelegt. Nach zuletzt schwachem Ausblick und Kursrutsch folgt nun eine dynamische Gegenbewegung. Der Kursgewinn zählt derzeit zu den stärksten im Segment.

• Das Management von PayPal entscheidet am 20. Juli über das Übernahmeangebot, während die Aktie trotz Zurückhaltung der Analysten weiter steigt und am Donnerstag um 1,42 % zulegt.

• Andere Analysten wie Macquarie, Mizuho und TD Cowen bleiben ebenfalls vorsichtig und empfehlen "Hold" mit Kurszielen um die 50 US-Dollar.

• Clear Street stuft PayPal mit "Hold" und einem Kursziel von 61 US-Dollar ein, wobei ein möglicher Übernahmeprozess durch Stripe und Advent im Raum steht.

Clear Street startet die PayPal-Aktie mit "Hold"-Rating und Kursziel 61 US-Dollar

Auch Macquarie, Mizuho und TD Cowen bestätigen ihre zurückhaltenden Ratings

Vorstand entscheidet am 20. Juli über das Übernahmeangebot von Stripe

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Clear Street nimmt die Coverage der PayPal-Aktie mit einem "Hold"-Rating und einem Kursziel von 61 US-Dollar auf, mitten in der Übernahmefantasie um ein mögliches Milliardenangebot von Stripe und Advent. Das Kursziel basiert auf dem 10,5-fachen der für 2027 geschätzten 5,80 US-Dollar Gewinn je Aktie. Clear Street sieht in PayPal einen "verborgenen Wert, der durch eine komplexe Organisationsstruktur verdeckt wird" und rechnet erst 2027 bis 2028 mit einer echten Trendwende, nicht schon 2026.

Kursziel mit Blick auf 2027

Wie Investing.com berichtet, braucht das Management nach Einschätzung von Clear Street rund ein Jahr, um den Umbau abzuschließen und zu belegen, dass sich die Fundamentaldaten tatsächlich verbessern. Als mögliche Kurstreiber nennt das Analysehaus einen Verkauf an Stripe und Advent, eine Abspaltung von Venmo, zusätzliche Angaben zu drei neuen Segmenten sowie anhaltendes Umsatzwachstum und eine steigende Marge im Bereich Branded Checkout. Nach Einschätzung von Clear Street zeigen sich Vorstand und der neu berufene Vorstandsvorsitzende bislang eher zurückhaltend gegenüber einem Verkauf.

Weitere Häuser bleiben zurückhaltend

Mit der Einstufung reiht sich Clear Street in eine ganze Reihe zurückhaltender Stimmen ein, statt der Übernahmefantasie zu folgen. Macquarie und Mizuho bestätigten zuletzt unabhängig voneinander ein "Hold"-Rating mit einem Kursziel von jeweils 50 US-Dollar, Macquarie mit Verweis auf die Vorteile der Konsortialstruktur für Finanzierung und regulatorische Genehmigung. TD Cowen hält an seiner "Hold"-Einstufung mit einem etwas niedrigeren Kursziel von 48 US-Dollar fest und begründet dies mit der anhaltenden Spekulation rund um die Übernahme.

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Vorstand zögert noch

PayPal soll ein Übernahmeangebot von Stripe und Advent über rund 53 Milliarden US-Dollar erhalten haben, umgerechnet 60,50 US-Dollar je Aktie und getragen von rund 50 Milliarden US-Dollar an zugesagter Bankfinanzierung. Stripe und Advent würden PayPal demnach je zur Hälfte übernehmen, statt den Konzern aufzuspalten. Analysten von BTIG halten es für wahrscheinlich, dass der Vorstand das Angebot ernsthaft prüft, gerade weil die Unsicherheit rund um das Unternehmen und den jüngsten Führungswechsel hoch bleibt.

Laut CNBC könnte der Umstand, dass Details vor der Vorstandssitzung bereits durchgesickert sind, den Druck auf das Gremium erhöhen, in Verhandlungen einzutreten. Klarheit dürfte die Vorstandssitzung am 20. Juli bringen. Dort entscheidet sich, ob PayPal in Verhandlungen mit Stripe und Advent eintritt oder auf einen eigenständigen Umbauplan setzt.

So reagiert die PayPal-Aktie

Trotz der Zurückhaltung auf Analystenseite scheinen Anleger weiter von der Übernahme-Fantasie euphorisiert zu werden: Im NASDAQ-Handel gewinnt die PayPal-Aktie am Donnerstag weitere 1,07 Prozent auf 56,12 US-Dollar hinzu.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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