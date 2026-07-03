So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens Energy-Aktie im Juni angepasst

Analysteneinschätzungen

15:14

Zahlreiche Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 205,00 EUR, was einem Anstieg von 39,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Energy-Aktie von 165,80 EUR gleichkommt.

12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Siemens Energy -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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