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Analysteneinschätzungen

So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens Energy-Aktie im Juni angepasst

So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens Energy-Aktie im Juni angepasst

Zahlreiche Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
167.62 EUR 4.30 EUR 2.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.

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12 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 205,00 EUR, was einem Anstieg von 39,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Energy-Aktie von 165,80 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research210,00 EUR26,6630.06.2026
Jefferies & Company Inc.215,00 EUR29,6730.06.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR20,6330.06.2026
Bernstein Research210,00 EUR26,6630.06.2026
Jefferies & Company Inc.215,00 EUR29,6722.06.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR20,6319.06.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR20,6318.06.2026
JP Morgan Chase & Co.225,00 EUR35,7118.06.2026
Bernstein Research210,00 EUR26,6618.06.2026
UBS AG175,00 EUR5,5516.06.2026
Deutsche Bank AG200,00 EUR20,6309.06.2026
RBC Capital Markets200,00 EUR20,6305.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

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Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.07.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
30.06.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research