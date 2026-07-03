So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens Energy-Aktie im Juni angepasst
Zahlreiche Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
12 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.
12 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 205,00 EUR, was einem Anstieg von 39,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Energy-Aktie von 165,80 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|210,00 EUR
|26,66
|30.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|215,00 EUR
|29,67
|30.06.2026
|Deutsche Bank AG
|200,00 EUR
|20,63
|30.06.2026
|Bernstein Research
|210,00 EUR
|26,66
|30.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|215,00 EUR
|29,67
|22.06.2026
|Deutsche Bank AG
|200,00 EUR
|20,63
|19.06.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|20,63
|18.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|225,00 EUR
|35,71
|18.06.2026
|Bernstein Research
|210,00 EUR
|26,66
|18.06.2026
|UBS AG
|175,00 EUR
|5,55
|16.06.2026
|Deutsche Bank AG
|200,00 EUR
|20,63
|09.06.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|20,63
|05.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Siemens Energy AG
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|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research