TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
Das sind die Ergebnisse der Experten für die TKMS-Aktie im abgelaufenen Monat.
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems veröffentlicht.
2 Experten empfehlen das Halten der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 75,00 EUR, was einem Abschlag von 20,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 95,95 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|83,00 EUR
|-13,50
|12.02.2026
|Bernstein Research
|67,00 EUR
|-30,17
|11.02.2026
Redaktion finanzen.net
