Analysteneinschätzungen

Das sind die Ergebnisse der Experten für die TKMS-Aktie im abgelaufenen Monat.

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems veröffentlicht.

2 Experten empfehlen das Halten der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 75,00 EUR, was einem Abschlag von 20,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 95,95 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 83,00 EUR -13,50 12.02.2026 Bernstein Research 67,00 EUR -30,17 11.02.2026

Redaktion finanzen.net