Analysteneinschätzungen

TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

07.03.26 08:27 Uhr
Kursziel-Update: Welchen Wert Analysten der TKMS-Aktie im Februar beimessen | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die TKMS-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
93,25 EUR 0,55 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems veröffentlicht.

2 Experten empfehlen das Halten der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 75,00 EUR, was einem Abschlag von 20,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 95,95 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research83,00 EUR-13,5012.02.2026
Bernstein Research67,00 EUR-30,1711.02.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
03.03.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
12.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
03.03.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
12.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
06.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen