"Sicherer Hafen in ungewissem Makro-Umfeld": Dieser Sektor bietet laut JPMorgan-Analysten immenses Potenzial

Im unsicheren makroökonomischen Umfeld von hartnäckiger Inflation, weiterhin steigenden Leitzinsen, geopolitischen Umwälzungen und Konjunkturflaute will eine Investmententscheidung gut überlegt sein. Der JPMorgan-Analyst Rajat Gupta rät zum Kauf von zwei eher unbekannten Aktien aus einer spannenden Branche.

• JPMorgan-Analyst sieht bei Online-Autohandelsplattformen sehr gute Aussichten

• Die Aktien von zwei US-Plattformen empfiehlt er ausdrücklich zum Kauf

• Deutsches Unternehmen AUTO1 steckt hingegen in einer tiefen Krise

Anleger, die auf der Suche nach einem spannenden Sektor mit großem Zukunftspotenzial sind, sollten sich einmal genauer mit Online-Plattformen für Autos auseinandersetzen - dieser Meinung ist zumindest der JPMorgan-Analyst Rajat Gupta. Wie kommt es zu seinem Optimismus hinsichtlich der Pkw-Handelspattformen?

Aus diesen Gründen ist Gupta bullish für Auto-Onlineplattformen

Die konstanten technologischen Fortschritte in einem sehr dynamischen Umfeld und weiterhin große Wachstumschancen in Emerging Markets-Staaten machten die Automobilindustrie im Allgemeinen und Online-Verkaufsplattformen im Besonderen höchst attraktiv. Darüber hinaus sieht Gupta in den Online-Automarktplatzunternehmen derzeit einen sicheren Hafen für Investoren, "weil die Bewertung anspruchslos ist und eine gewisse zyklische Unterstützung besteht, weil der Bestand an Neuwagen zunimmt und weil sowohl Händler als auch Verbraucher versuchen, den Kauf und Verkauf von Fahrzeugen immer effizienter zu gestalten", zitiert TipRanks Guptas Studie. Anschließend benennt Gupta acht konkrete Gründe, weshalb er Anlegern einen Blick auf Auto-Verkaufsplattform-Aktien nahelegt. Sie erfüllten nämlich folgende Kriterien: leicht bewegliche Vermögenswerte, gute Positionierung im Konjunkturzyklus, cloud-ähnliche Ertragsströme, flexible Betriebskosten, generative KI-Anwendungen, stabiles Ertrags- und Free Cash Flow-Wachstum auf kurze bis mittlere Sicht, keine hohe Bilanzverschuldung in gewissen Grenzen, keine Scheu vor Rückkäufen und schließlich eine niedrige Bewertung der entsprechenden Aktien.

Das klingt alles höchst vielversprechend - doch welche Aktienempfehlungen verknüpft Gupta mit seinen positiven Lageeinschätzungen? Im Folgenden werden seine beiden Favoriten vorgestellt; für beide Papiere sieht Gupta enormen Bewertungsspielraum nach oben.

CarGurus: Fortschrittliche Datenanalyse verspricht starke Zukunft

CarGurus ist eine internationale Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Autos, die fortschrittliche Algorithmen und Datenanalysen nutzt, um das Einstellen und Suchen von Fahrzeugen auf der Website zu erleichtern. CarGurus verfügt über fast 31.300 zahlende Online-Händler und verzeichnet durchschnittlich 39 Millionen Besucher pro Monat. Trotz eines schwierigen ersten Quartals 2023 hat CarGurus die Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen und einen Quartalsumsatz von 232 Millionen US-Dollar erzielt, was jedoch satte 46 Prozent unter dem Wert des Vorjahresquartals lag. Die Umsatzprognose des Unternehmens für das zweite Quartal in Höhe von 220 bis 240 Millionen US-Dollar wurde von den Anlegern positiv aufgenommen und führte zu einem deutlichen Anstieg des Aktienwerts.

Rajat Gupta sieht trotz der zuletzt starken Kursentwicklung noch großes Aufwärtspotenzial für die CarGurus-Aktien. Die ohnehin starken Aussichten des Unternehmens werden sich weiterhin verbessern, wenn der Fahrzeugmarkt auf ein Gleichgewicht zuläuft: "Wir glauben, dass CarGurus zyklisch gut positioniert ist, vor allem innerhalb des Auto-Einzelhandels-Ökosystems, da die Normalisierung des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage bei Neufahrzeugen zu einer Erholung der Werbeausgaben der Händler führen sollte, gekoppelt mit einem potenziellen Aufwärtstrend bei den Prognoseschätzungen aufgrund eines schneller als erwarteten Anstiegs des CarOffer-Großhandels- und C2D-Volumens inmitten einer breiteren Erholung des Großhandelsmarktes," schreibt Gupta in seiner Analyse. Sein Kursziel für CarGurus liegt bei 28 US-Dollar, was vom aktuellen Aktienpreis von 21,81 US-Dollar (Schlusskurs vom 5. Juli 2023) ausgehend ein Aufwärtspotenzial von 28,4 Prozent impliziert.

Cars.com

Die zweite Aktie, die der JPMorgan-Analyst ausdrücklich zum Kauf empfiehlt, kommt ebenfalls aus den USA. Genauer gesagt, handelt es sich um die Autohandelsplattform Cars.com, die schon 1998 an der NYSE ihre Börsenpremiere feierte und in den Strudel der Dotcom-Blase hineingeriet. Cars.com überlebte die daran anschließende Tech-Flaute und gehört heute mit mehreren Millionen Angeboten zu den größten Gebrauchtwagenplattformen der Welt.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres erzielte Cars.com ein bescheidenes Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 167,1 Millionen US-Dollar und übertraf damit deutlich die Analystenerwartungen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 43 Cent pro Aktie. Obwohl der Cashflow im ersten Quartal aufgrund einer einmaligen Steuerrückerstattung im Vergleich zum Vorjahresquartal rückläufig war, nutzte Cars.com seine Reserven, um Schulden in Höhe von 15 Millionen US-Dollar zu tilgen und 7,2 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben. Cars.com verzeichnete im ersten Quartal 164,8 Millionen Besuche, was einem Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die durchschnittliche monatliche Besucherzahl erreichte 28,5 Millionen, was einen Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet. Für das zweite Quartal gab das Unternehmen eine Umsatzprognose von 168 bis 170 Millionen US-Dollar ab, was auf ein langsameres Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schließen lässt. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Cars.com ein Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Angesichts des langfristigen, konstanten Wachstums und der guten Aussichten in einem allgemein wachsenden Markt zeigt sich Gupta äußerst bullish für die Cars.com-Anteilsscheine. Besonders positiv bewertet er die Erweiterung der Produktpalette bei Cars.com. Gupta ist der Ansicht, dass diese Veränderungen den Kundenstamm erweitern und neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen werden. In seiner Analyse schreibt Gupta: "Während es kurzfristig wahrscheinlich zu einer gewissen Abwanderung im Zusammenhang mit Stornierungen von reinen Gebrauchtwagenhändlern und aufgrund der laufenden Preisinitiativen von Cars.com kommen wird, glauben wir, dass ein günstiger zyklischer Hintergrund, der durch ein nachlassendes Originalhersteller-Angebot und eine Normalisierung der Werbeausgaben von Händlern gekennzeichnet ist, es Cars.com ermöglichen sollte, die Wachstumschancen zu nutzen, die sich aus der verbesserten Produktpalette ergeben, gekoppelt mit weiterem Aufwärtspotenzial, da das Management in angrenzende Bereiche expandiert, um seinen Zielmarkt zu erweitern." Vor diesem Hintergrund rechnet Gupta mit einer starken Entwicklung der Cars.com-Aktien: Sein Kursziel von 23 US-Dollar liegt rund 18 Prozent über dem aktuellen Aktienpreis von 19,50 US-Dollar (Schlusskurs vom 5. Juli 2023).

AUTO1: Deutsche Gebrauchtwagenplattform in der Krise

Erwähnt sei an dieser Stelle noch, dass es auch eine börsennotierte Autohandelsplattform in Deutschland gibt: AUTO1 , der größte Gebrauchtwagenhändler Europas. Nach dem vielbeachteten Börsengang des Berliner Unternehmens im Februar 2021 gingen die AUTO1-Papiere jedoch auf eine jahrelange Talfahrt. Zu hoch waren die Wachstumserwartungen, die in den vergangenen Quartalen stets enttäuscht wurden. Weiterhin arbeitet das Unternehmen unprofitabel, wobei die Umsätze hingegen konstant anstiegen. Immerhin konnten die AUTO1-Papiere in den vergangenen Wochen zu einer zarten Erholungsbewegung ansetzen

