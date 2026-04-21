Analystenfavorit

Ungeachtet der starken Kursrally bei AMD und Intel bleibt NVIDIA ein Wall-Street-Liebling. Ein Analyst sieht die Aktie des Chipriesen als "Top Pick".

• Intel und AMD hängen NVIDIA bei der Kursentwicklung zuletzt deutlich ab

• Oppenheimer sieht dennoch strukturelle Vorteile bei NVIDIA

• Blackwell-Plattform und Bewertung sprechen für weiteres Potenzial



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Mit einer durch die große Nachfrage nach Zentralprozessoren für KI-Server entfachten, historischen Erfolgsserie bei Intel und einer ähnlich starken Rally bei AMD lassen die beiden NVIDIA-Konkurrenten den KI-Platzhirsch auf Jahressicht bislang deutlich hinter sich.

Zum Vergleich: Seit Anfang des Jahres haben Intel-Anleger ein Plus von rund 80 Prozent in ihren Depots. Bei AMD belaufen sich die Gewinne auf rund 33 Prozent, während NVIDIA mit rund sieben Prozent deutlich hinterherhinkt.

Wall-Street-Liebling trotz starker Konkurrenz klarer "Top-Pick"

Dennoch bleibt der Chipriese ein Wall-Street-Liebling, so auch bei Oppenheimer-Analyst Rick Schafer: Im Vorfeld der Berichtssaison der Halbleiterbranche erhält die NVIDIA-Aktie ein "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 265,00 US-Dollar. AMD und Intel werden lediglich als "Perform" eingestuft.

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Damit sieht Schafer nicht nur ein deutliches Aufwärtspotenzial von 32,58 Prozent für das Papier zum letzten Schlusskurs von 199,88 US-Dollar (Schlusskurs: 21. April 2026), sondern nennt die Aktie auch seinen klaren "Top-Pick". Entscheidend sei dabei weniger die kurzfristige Kursentwicklung als vielmehr die technologische Führungsposition im KI-Segment.

Oppenheimer: Blackwell-Chips sind Markt "zwei Generationen" voraus

Besonders die Blackwell-Chips haben es dem Analysten dabei angetan.

"Die erstklassigen Blackwell Ultra (GB300)-NVL-Racks sind unserer Ansicht nach dem Markt um zwei Generationen voraus", schrieb Schafer in einer aktuellen Research-Notiz, auf die sich Barron’s bezieht. Blackwell biete die "beste Leistung pro Watt sowohl beim Training als auch bei der Inferenz".

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Solche Blackwell-Racks sind hochintegrierte KI-Supercomputer. Ein einzelnes System verbindet 72 GPUs und 36 CPUs zu einer Art "einziger, riesiger GPU", die extrem große KI-Modell trainieren und ausführen kann, wie aus einer Pressemitteilung von NVIDIA hervorgeht. Diese Architektur ermöglicht nicht nur schnelleres Training, sondern vor allem effizientere Inferenzprozesse - ein zentraler Faktor für die zunehmende Kommerzialisierung von KI-Anwendungen.

Bewertung spricht für NVIDIA

Neben der technologischen Führungsrolle verweist Schafer laut Barron’s auch auf die Bewertung: NVIDIA werde aktuell mit dem rund 17-fachen der von ihm erwarteten Gewinne je Aktie für das Jahr 2027 gehandelt.

Das liegt unter dem Branchendurchschnitt von etwa 20 und deutet aus Sicht des Analysten darauf hin, dass ein Teil des langfristigen Wachstumspotenzials noch nicht vollständig eingepreist ist. Gerade im Vergleich zu den zuletzt stark gelaufenen CPU-Anbietern könnte sich hier ein relativer Vorteil ergeben.

Analysten bleiben klar auf der Käuferseite

Auch andere Analysten teilen den positiven Blick auf den KI-Pionier. So hat etwa das Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen.

Die Experten erwarten, dass leistungsstarke Chips und Komponenten für KI-Rechenzentren bis in die 2030er-Jahre hinein eine Schlüsselrolle spielen werden - ein Markt, in dem NVIDIA strukturell hervorragend positioniert ist.

Ein Blick auf die aggregierten Einschätzungen von TipRanks unterstreicht dieses Bild: Von 43 Analysten empfehlen 41 die Aktie zum Kauf, lediglich eine Stimme entfällt jeweils auf "Hold" und "Sell". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 273,57 US-Dollar und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von rund 37 Prozent.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.