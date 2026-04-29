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Analystenimpuls

Brenntag-Aktie deutlich fester: UBS streicht Verkaufsempfehlung - Energiepreise stützen

30.04.26 10:18 Uhr
Brenntag-Aktie höher: Neubewertung durch UBS - bessere Gewinnaussichten im Fokus | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS bewertet die Aktie von Brenntag SE neu - und streicht die vorher bestehende Verkaufsempfehlung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
60,98 EUR 1,14 EUR 1,91%
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Eine optimistischere Einschätzung der UBS für Brenntag SE hat am Donnerstag den Aktien des Chemikalienhändlers mit deutlichem Kursgewinn an die DAX-Spitze verholfen.

Zuletzt belief sich das Plus auf 3,15 Prozent auf 61,60 Euro. Damit ist das vor gut einer Woche erreichte Jahreshoch bei 62,36 Euro wieder greifbar.

Die Schweizer Großbank hob das Kursziel für Brenntag von 42 auf 60 Euro an und strich die Verkaufsempfehlung zugunsten eines "Neutral"-Votums. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Analystin Nicole Manion.

Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten für Brenntag.

/ajx/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Brenntag

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Analysen zu Brenntag SE

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08:41Brenntag SE NeutralUBS AG
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02.04.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
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13.03.2026Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
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13.04.2026Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
25.03.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Brenntag SE SellUBS AG
03.02.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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