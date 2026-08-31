FUCHS-Aktie steigt auf höchsten Stand seit Oktober: Kepler-Hochstufung gibt Rückenwind
Ein Analystenlob sorgt für Euphorie unter Anlegern der FUCHS-Aktie.
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Die Aktien des Schmierstoffherstellers FUCHS haben am Donnerstag nach mehr als einem Monat Pause wieder ein Jahreshoch erreicht. Mit 42,22 Euro übertrafen sie das alte Hoch seit Ende Oktober, das Ende Juli zehn Cent darunter gelegen hatte.
Rückenwind für den Anstieg, der zuletzt mit 41,70 Euro noch 2,01 Prozent groß war, gab ihnen eine Hochstufung auf "Hold" durch das Analysehaus Kepler Cheuvreux.
Der Kepler-Analyst Martin Roediger gab vor dem Hintergrund übertroffener Erwartungen im zweiten Quartal und eines erhöhten Ziels für den operativen Gewinn sein ehemals negatives Votum auf.
Angesichts geänderter Klauseln für Preisanpassungen und seiner Erwartung eines länger anhaltenden Konflikts im Nahen Osten geht er jetzt davon aus, dass die erneuerte Prognosespanne noch übertroffen wird.
Einen entscheidenden Impuls dafür vermutet er im dritten Quartal, wenn die Zahlen dazu wieder deutlich über den Erwartungen liegen könnten.
/tih/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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|07.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|FUCHS SE VZ Kaufen
|DZ BANK