Analystenkommentar

Die HOCHTIEF-Aktie hat sich zum Wochenstart noch etwas von ihrem am Freitagmittag erreichten Rekordhoch bei 414 Euro entfernt.

Zuletzt sank der Kurs via XETRA um 1,29 Prozent auf 399,40 Euro, womit sich ihr Jahresplus auf etwas mehr als 18 Prozent verringerte. Trotzdem gehört das Papier des Baukonzerns unverändert zu den zehn seit Anfang 2026 am besten gelaufenen Aktien im MDAX, der die mittelgroßen hiesigen Börsentitel enthält.

Während der Corona-Pandemie noch unter 50 Euro gesackt, hat sich der Kurs seither mehr als verachtfacht. Die größten Kurssprünge nach oben machte die Aktie aber vor allem 2025, nachdem im Sommer der Entwurf zu einem umfangreichen Infrastrukturprogramm beschlossen wurde.

Analyst Mariano Miguel von der spanischen Bank Santander senkte in einer am Freitag nachbörslich veröffentlichten Studie die Bewertung der Aktie von "Outperform" auf "Neutral". Der Aktienkurs berücksichtige bereits ein "sehr rosiges Szenario" für die US-Tochter Turner und auch für HOCHTIEF selbst, was sich aktuell aber noch nicht untermauern lasse, schrieb er.

Nach den am Donnerstag vorgelegten starken Quartalszahlen habe er zwar seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2026 bis 2028 erneut angehoben und damit auch sein Kursziel von 300 auf 324 Euro hochgesteckt. Diese Anhebung reiche aber nicht mehr aus, um weiterhin eine positive Bewertung zu rechtfertigen, schrieb Miguel und verwies auch darauf, dass sich die Aktie seit der Kapitalerhöhung der Muttergesellschaft ACS im November 2025 besser entwickelt habe als von ihm erwartet. Seit er im August 2025 die Bewertung aufgenommen habe, habe sich der Kurs sogar bereits etwas mehr als verdoppelt, hob er hervor.

Dennoch lobte Miguel den "beeindruckenden Auftragseingang von plus 120 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres" bei Turner Construction sowie die optimistischen Äußerungen von Vorstandschef Juan Santamaria Cases samt dessen "konservativ geschätzten" Umsatzbeitrag Turners von 25 Milliarden Dollar im Bereich Rechenzentren im Jahr 2029 oder 2030.

Analyst Marcin Wojtal von der Bank of America (BofA) bekräftigte derweil sein "Buy"-Urteil für HOCHTIEF und hob sein Kursziel von 396 auf 460 Euro an. Damit hat nur die französische BNP Paribas ein noch höheres Kurziel. Analyst Dario Maglione hatte es nach dem Quartalsbericht von 398 auf 469 Euro angehoben.

Wojtal bewertet die Aktienstory unverändert als "intakt" und rechnet weiter mit "Überraschungen zum Positiven" bei HOCHTIEF. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei solide, und noch wichtiger sei, dass er auch darüber hinaus solide erscheine.

Ebenso wie Miguel hob zudem auch der Experte der BofA die von der US-Tochter Turner erwartete Leistung hervor. "HOCHTIEF prognostiziert für Turner ein Wachstum beim Vorsteuerergebnis von 25 bis 30 Prozent im laufenden Jahr, was wir angesichts der bisherigen Prognose von 30 Prozent Ebitda-Wachstum 2026 als konsistent mit der vorherigen Prognose von 30 Prozent ansehen." Dabei erinnerte er daran, dass HOCHTIEF bislang "stets konservative Prognosen abgegeben" und diese dann übererfüllt habe.

