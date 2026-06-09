Hypoport-Aktie schwach: Metzler kappt Gewinnprognosen
Die Aktien von Hypoport haben am Mittwoch mit Kursverlusten auf einen Analystenkommentar reagiert.
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Die Papiere des Finanzdienstleisters fielen zuletzt um 2,68 Prozent auf 74,50 Euro. Damit gehörten sie zu den schwächsten Titeln im Kleinwerteindex SDAX.
Analyst Jochen Schmitt vom Bankhaus Metzler reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) bei Hypoport SE für die Jahre 2026 bis 2028. Derzeit fehlten positive Anzeichen, die sein Vertrauen in das Ertragspotenzial stärken könnten, schrieb er zur Begründung.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Hypoport AG